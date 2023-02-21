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الإمارات تبحث وضع النساء والفتيات في جنوب السودان

الإمارات تبحث وضع النساء والفتيات في جنوب السودان
22 فبراير 2023 01:45

نيويورك (الاتحاد)

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ترأست دولة الإمارات العربية المتحدة مع سويسرا الاجتماع الثاني لفريق الخبراء غير الرسمي المعني بالمرأة والسلام والأمن للعام الحالي في مجلس الأمن الدولي؛ بهدف مساعدة المجلس في مداولاته بشأن هذا الملف.
وفي تغريدة نشرها الحساب الرسمي لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة على «تويتر»: «ترأست الإمارات في مجلس الأمن مع سويسرا الاجتماع الثاني لفريق الخبراء غير الرسمي المعني بالمرأة والسلام والأمن لعام 2023، والذي تمحور حول وضع النساء والفتيات في جنوب السودان، ومن أجل مساعدة المجلس في مداولاته بشأن هذا الملف، استمع الأعضاء لإحاطات قيمة من سارة نيانتي، نائبة الممثل الخاص، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع، بشأن وضع المرأة والسلام والأمن، والجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان لدعم عملية السلام في البلاد».
ويعد فريق الخبراء غير الرسمي المعني بالمرأة والسلام والأمن أول فريق عامل رسمي لمجلس الأمن معني بالمرأة والسلام والأمن، وقد تم إنشاؤه في عام 2016 بعد عقد من الدعوات المنسقة من المجتمع المدني بقيادة النساء. 
وأكد الفريق التزام المجلس في عام 2015 بقرار مجلس الأمن رقم 2242 بتعزيز الإشراف والتنسيق بشكل منهجي لأعمال تنفيذ المرأة والسلام والأمن.
وتعتبر الإمارات أول دولة عربية تترأس هذا الفريق في تاريخ مجلس الأمن الدولي.

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