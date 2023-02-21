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السعودية تودع مليار دولار في حساب «المركزي اليمني»

البنك المركزي اليمني
22 فبراير 2023 01:45

الرياض (الاتحاد)

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أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس، إيداع مبلغ مليار دولار لدى حساب البنك المركزي اليمني. وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن المملكة وقعت اتفاقية وديعة مع البنك المركزي اليمني بمبلغ مليار دولار، وقد تم إيداعه بالكامل لدى حساب البنك. وأوضحت الوكالة، في بيان، أن «هذه الخطوة تأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المتواصلة في مساندة الأشقاء في اليمن تنموياً واقتصادياً، كما يأتي هذا الدعم تأكيداً من المملكة على وقوفها الدائم مع اليمن حكومةً وشعباً، ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن». وأشار البيان إلى أنه «من المأمول أن تُسهم هذه الوديعة في تعزيز القدرات في مجال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لليمن مع صندوق النقد العربي كجهة فنية، ويهدف البرنامج لوضع خارطة طريق واضحة، ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولاً وتلامس احتياجاته، بالإضافة إلى تعزيز جهود بناء احتياطيات لدى البنك المركزي اليمني لتمكينه من تعزيز الاستقرار الاقتصادي». وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي عن الشكر والتقدير للسعودية على تقديم الوديعة، مشيراً إلى أنها ستمثل دفعة قوية للاقتصاد اليمني واستقرار العملة الوطنية، والتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية.

مجلس القيادة الرئاسي اليمني
رشاد العليمي
السعودية
البنك المركزي اليمني
اليمن
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