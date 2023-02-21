«الصحة العالمية» تحذر من انتشار الأمراض المعدية في سوريا

دمشق (الاتحاد)

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تعزيز الدعم الصحي الذي تقدمه في شمال غرب سوريا منذ سنوات عقب الزلزال الذي ضرب المنطقة قبل أسبوعين.

وأشارت مديرة حوادث الزلازل بالإقليم الأوروبي للمنظمة الدكتورة كاثرين سمولوود إلى تقديم الأدوية والإمدادات لتلبية ثلث الاحتياجات الصحية في شمال غرب سوريا على مدى السنوات العديدة الماضية، موضحة أنّ المنظمة قامت بزيادة تلك الإمدادات منذ وقوع الزلزال، ووزعت في الأسبوع الأول 183 طناً من المساعدات لتلبية احتياجات 34 ألف مصاب والإمدادات للتدخلات الجراحية.

وقدمت في 6 فبراير والأيام التالية الإمدادات لنحو 68 مرفقاً صحياً في شمال غرب سوريا، بما في ذلك 16 مستشفى، و100 طن من الأدوية الأساسية للأمراض المزمنة والحادة، والمعدات الجراحية والمواد التي تستهلك، وإمدادات معالجة الإصابات تكفي لنحو 49 ألف شخص ونشر العيادات المتنقلة، ووجهت يوم الأربعاء الماضي قافلة مساعدات إلى عفرين.

وأوضحت أنَّ الاحتياجات في شمال غرب سوريا كما هي الاحتياجات في المناطق الأخرى، تشمل خدمات الصحة العقلية والنفسية وإعادة التأهيل، وإدارة مخاطر الأمراض المعدية، حيث يعيش النازحون مع صعوبة الوصول إلى المياه النظيفة، مشيرةً إلى مخاطر متزايدة لانتشار أمراض الجهاز التنفسي والكوليرا والتهاب الكبد والحصبة.