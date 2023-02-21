«التعاون الخليجي» يجدد دعم جهود تمديد الهدنة الأممية باليمن

الرياض (الاتحاد)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أمس، عزم مجلس التعاون على دعم كافة الجهود الأممية المبذولة والهادفة لتمديد الهدنة في اليمن للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفقاً للمرجعيات الثلاث لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني. وقالت أمانة مجلس التعاون في بيان، إن ذلك جاء خلال لقاء البديوي بسفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر في مقر الأمانة العامة بالرياض. وشدد البديوي على الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم الشرعية اليمنية المتمثلة في مجلس القيادة الرئاسي وحكومته الشرعية للوصول إلى الحل السياسي المنشود.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة التي يقوم بها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والاقتصادية داخل المحافظات اليمنية، بما يسهم في دعم تنمية واستقرار اليمن لتحقيق تطلعات أبناء الشعب اليمني.

من جهته، قدم السفير آل جابر التهاني للبديوي بمناسبة توليه مهام عمله أميناً عاماً لمجلس التعاون، متمنياً له المزيد من التوفيق والنجاح في مسيرته.