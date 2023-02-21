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مقتل 10 مدنيين بهجوم إرهابي في مقديشو

الشرطة الصومالية تنتشر في مقديشو عقب الهجوم
22 فبراير 2023 01:13

قتل عشرة مدنيين، الثلاثاء، في هجوم إرهابي في العاصمة الصومالية مقديشو، على ما أعلنت الحكومة.

وأوضح بيان، صادر عن الحكومة، أن عناصر من حركة الشباب الإرهابية هاجموا "منزلا في منطقة عبد العزيز" في شمال مقديشو، مشيرا إلى أن عشرة مدنيين قتلوا وجرح ثلاثة آخرون.

وأفادت السلطات أن قوات الأمن الصومالية "أنقذت وأخرجت خلال هذا الهجوم مدنيين عدة من هذا المنزل ومن المباني المجاورة"، معلنة مقتل أربعة عناصر في الحركة المتشددة.

وأعلنت الحركة المتطرفة، المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، مسؤوليتها عن الهجوم.

وكان الرئيس حسن الشيخ محمود قد أعلن، بعيد توليه السلطة في مايو من العام الماضي "حربا شاملة" ضد الإرهابيين داعيا الصوماليين للمشاركة في القضاء على عناصر الحركة.

وتعرضت الحركة لانتكاسات كبيرة خلال الأشهر الماضية جراء هجمات شنتها القوات الحكومية مدعومة من قوات محلية والجيش الأميركي.

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