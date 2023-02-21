الصين «قلقة» وتتعهّد بـ«تعزيز حوار السلام» في أوكرانيا

بكين (وكالات)

دعت الصين أمس، إلى «تعزيز حوار السلام» في أوكرانيا، مؤكدة أنها «قلقة للغاية» من النزاع الذي «يتفاقم بل يخرج عن السيطرة»، فيما تحضّ المجتمع الدولي على الأخذ في الاعتبار مخاوف موسكو الأمنية. وتشكل الأزمة في أوكرانيا ملفاً حساساً بالنسبة لبكين التي تقيم علاقات دبلوماسية واقتصادية قوية منذ سنوات عديدة مع موسكو، وتتبنى موقفاً محايداً في الملف الأوكراني وتدعو إلى احترام سيادة الدول بما في ذلك أوكرانيا. وقبيل أيام من دخول الأزمة الأوكرانية عامه الثاني في 24 فبراير، قال وزير الخارجية الصيني تشين غانغ خلال مؤتمر في بكين: «لقد مرّ عام تقريبا منذ أن شهدت الأزمة في أوكرانيا تصعيداً عاماً».

وأضاف أمام عشرات السفراء والدبلوماسيين الأجانب «الصين قلقة للغاية من هذا النزاع الذي يتفاقم بل يخرج عن السيطرة». وتنظر بكين بحذر لعمليات تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وقال تشين غانغ «ندعو الدول المعنية إلى التوقّف في أسرع وقت ممكن عن صبّ الزيت على النار، وإلى التوقّف عن إلقاء اللوم على الصين».

وأضاف «سنواصل تعزيز حوار السلام، وسنعمل مع المجتمع الدولي من أجل تعزيز الحوار والتشاور، ومعالجة مخاوف كلّ الأطراف، والسعي لتحقيق الأمن المشترك».

وفيما يخصّ أوكرانيا، أكدت بكين الأسبوع الماضي أنها ستعرض قريباً مقترحاً للتوصّل إلى «حلّ سياسي» للنزاع الأوكراني.

ووصول كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي إلى روسيا أمس، في آخر محطة من جولة أوروبية له شملت فرنسا وإيطاليا والمجر وألمانيا.