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بوتين يحيل مشروع قانون بشأن معاهدة «نيو ستارت» للبرلمان

مجلس الدوما الروسي (أرشيفية)
22 فبراير 2023 00:45

أعلن رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) فياتشيسلاف فولودين، الثلاثاء، إن المجلس سيناقش الأربعاء مشروع قانون أحاله الرئيس فلاديمير بوتين بشأن تعليق المشاركة في معاهدة «نيو ستارت» النووية.

وقال فولودين، في بيان، إن المجلس سيتخذ قرارا فوريا بشأن مشروع القانون وسيحيله بعد ذلك إلى مجلس الاتحاد (الغرفة الثانية في البرلمان).

وأعلن بوتين قرار تعليق المشاركة في المعاهدة خلال خطاب الثلاثاء.

وبموجب المعاهدة، الموقعة في 2010 وجرى تمديدها حتى 2026، تعهدت الولايات المتحدة وروسيا بعدم نشر أكثر من 1550 رأس نووية استراتيجية و700 صاروخ وقاذفة طويلة المدى كحد أقصى.

وتملك روسيا والولايات المتحدة معا 90 بالمئة من الرؤوس الحربية النووية في العالم.

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