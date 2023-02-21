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مقتل 15 جندياً بهجوم جديد في الساحل الأفريقي

آثار هجوم على قرية في بوركينا فاسو (أرشيفية)
21 فبراير 2023 21:58

قتل 15 جندياً على الأقل، مساء أمس الاثنين، في هجوم شنّه إرهابيون في منطقة الساحل الأفريقي، على أفاد مصدران أمنيان اليوم الثلاثاء.

ووقع الهجوم في شمال بوركينا فاسو قرب الحدود مع مالي.

وأوضح مصدر أمني أول «استهدفت بلدة تين-أكوف بهجوم عنيف الليلة الماضية (الاثنين)»، متحدثاً عن «مقتل 15 شخصاً» و«فقدان عناصر».

وأكد مصدر أمني ثان وقوع هذا الهجوم، لكنه قال إن الحصيلة هي 19 قتيلاً و«عشرات المفقودين».

وتشهد منطقة الساحل الأفريقي هجمات تنفذها جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

أسفرت الهجمات عن مقتل الآلاف بين مدنيين وقوات أمن ونزوح نحو مليوني قروي خاصة في بوركينا فاسو.

وقتل، اليوم الثلاثاء، ثلاثة عناصر من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي وأُصيب خمسة آخرون بجروح، جراء انفجار عبوة يدوية الصنع في وسط البلاد، حسبما أفادت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) على شبكات التواصل الاجتماعي.

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المصدر: آ ف ب
بوركينا فاسو
مالي
منطقة الساحل الأفريقي
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