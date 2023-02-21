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تحذير من تفشي أمراض جراء زلزال تركيا وسوريا

أحد الناجين من زلزال يتلقى العلاج
21 فبراير 2023 21:46

حذرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر تفشي أمراض الجهاز التنفسى والكوليرا والحصبة والالتهاب الكبدى (ايه) في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا.

وقالت الدكتورة كاثرين سموولود مديرة حوادث الزلازل في المنظمة، اليوم الثلاثاء، إنه بالنسبة للكوليرا فإن نظام المراقبة غير قادر على الإبلاغ بشكل كامل حتى الآن عن جميع الحالات وإن كانت المنظمة تقدم لمناطق غرب سوريا المتضررة إمدادات إدارة الكوليرا كما تكمل مراكز علاج الكوليرا الحالية بمرافق جديدة للمناطق حيث نزحت مجتمعات جديدة بسبب الزلزال.

وأفادت سموولود بأن العاملين، الذين توجهوا مع قافلة إمدادات إلى شمال غرب سوريا لفتوا إلى أنه لاتزال هناك حاجة إلى إمدادات محددة للمرضى المصابين بأمراض مزمنة وإصابات والتهابات الجهاز التنفسي الحادة وخدمات الصحة العقلية وإعادة التأهيل الجسدي وإدارة مخاطر الأمراض المعدية حيث يعيش النازحون في أماكن متقاربة.

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المصدر: وام
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