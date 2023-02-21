بايدن يهدد روسيا بدفع ثمن باهظ جراء أزمة أوكرانيا

هدد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، روسيا بدفع ثمن باهظ جراء الأزمة الحالية في أوكرانيا. وقال بايدن، خلال خطاب ألقاه في العاصمة البولندية وارسو، "سنعلن عن عقوبات جديدة بحق روسيا"، مؤكدا أن "الغرب لا يتآمر لمهاجمة روسيا". كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، في خطاب في وقت سابق اليوم، أنّ الغرب يريد "إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، أي القضاء علينا مرة واحدة وإلى الأبد". وأوضح الرئيس الأميركي "يجب ألا يكون هناك شك: دعمنا لأوكرانيا لن يضعف، حلف شمال الأطلسي (الناتو) لن يقسم ونحن لن نكل"، مضيفا "سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو". كان بايدن أجرى، أمس الاثنين، زيارة لم يعلن عنها مسبقاً إلى العاصمة الأوكرانية كييف وعد خلالها أوكرانيا بمزيد من الأسلحة وبدعم "لا يتزعزع".