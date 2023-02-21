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أكبر دبلوماسي صيني يصل إلى موسكو.. وأنباء عن قمة بين شي وبوتين

وانغ يي
21 فبراير 2023 21:36

أكد تقرير، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يستعد لزيارة موسكو لعقد قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في غضون شهور.

وأضاف أن اجتماع شي مع بوتين سيكون في إطار مسعى لعقد محادثات سلام متعددة الأطراف وسيسمح للصين بتكرار دعواتها لعدم استخدام الأسلحة النووية.

وهاجمت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير العام الماضي.

وأفاد التقرير بأن التحضيرات للزيارة في مرحلة مبكرة ولم يتحدد موعد نهائي بعد، مضيفاً أن شي ربما يزور موسكو في أبريل أو في مطلع مايو حينما تحتفل روسيا بانتصارها في الحرب العالمية الثانية على ألمانيا.

ووصل وانغ يي أكبر دبلوماسيي الصين إلى موسكو اليوم، إذ يبدو أن الصين تكثف جهودها الدبلوماسية للضغط من أجل إحلال السلام في أوكرانيا، وبعد ساعات من إعلان بوتين أن روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة هامة للحد من الأسلحة النووية موقعة مع الولايات المتحدة.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة أن من المرجح أن يبحث وانغ زيارة شي خلال وجوده في موسكو.

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المصدر: وكالات
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