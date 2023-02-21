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مقتل عناصر من قوات حفظ السلام بانفجار في مالي

قافلة لقوات حفظ السلام في مالي
21 فبراير 2023 20:45

قُتل ثلاثة عناصر من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي وأصيب خمسة آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار عبوة يدوية الصنع في وسط البلاد، حسبما أفادت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقالت البعثة على موقع "تويتر"، "في وسط مالي: اصطدمت قافلة تابعة لقوات مينوسما يوم 21 فبراير بعبوة ناسفة. وفقاً لتقارير أولية، لقي ثلاثة من قوات حفظ السلام مصرعهم وأُصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة".
توجد في مالي حركات إرهابية، مرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، تشن هجمات على المدنيين وقوات الأمن وقوات حفظ السلام. وامتدت الأعمال الإرهابية إلى النيجر وبوركينا فاسو.
وتعدّ الألغام والقنابل يدوية الصنع من الأسلحة المفضّلة لدى الإرهابيين. وتتسبّب هذه الهجمات في سقوط عشرات القتلى كلّ عام، معظمهم من الجنود كما يذهب المدنيون ضحيتها أيضاً.

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المصدر: وكالات
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