رئيس بولندا يشيد بدور القوات الأميركية في بلاده

أشاد الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الثلاثاء، بدور القوات الأميركية في بلاده ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو). وعقب اجتماعه مع نظيره الأميركي جو بايدن، قال دودا إن وجود القوات الأميركية في بولندا عنصر مهم لأمن البلاد. وتابع دودا، في تصريحات بثتها قناة "تي في بي" التلفزيونية، أن "بولندا آمنة بفضل وجود القوات الأميركية، وقوات من دول حلف شمال الأطلسي، وبفضل جهودنا من أجل أمن بولندا". ويوجد بالفعل حوالي 11 ألف جندي أميركي في بولندا، معظمهم هناك على أساس التناوب، وفقا لوزارة الدفاع الأميركية. تأمل الحكومة في بولندا في المزيد من الوجود العسكري الأميركي. وقال دودا إن زيارة بايدن هي إشارة مهمة للمستثمرين من الولايات المتحدة ومن جميع أنحاء العالم على أن بولندا بلد آمن. بولندا عضو في كل من حلف الناتو والاتحاد الأوروبي. وأضاف الرئيس البولندي أن "زيادة الوجود الأميركي في أوروبا، والعلاقات القوية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وزيادة التعاون بينهما في القضايا الاقتصادية، وفي القضايا الأمنية، وفي كل شيء أمر مهم بالنسبة لنا".