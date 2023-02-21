الأربعاء 22 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بلينكن يوجه نداء لتركيا واليونان العضوين في «الناتو»

بلينكن يلقي كلمة في أثينا
21 فبراير 2023 20:28

حث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، اليونان وتركيا على التواصل لحل الخلافات بينهما وتجنب الإجراءات الأحادية التي يمكن أن تفاقم حدة التوتر.

وتتمتع تركيا واليونان بعضوية حلف شمال الأطلسي، وهما أيضا جارتان بينهما خلافات حول جملة من القضايا، منها حقوق استخراج المعادن في بحر إيجة والمجال الجوي والوضع في قبرص.

رغم الخلافات، كانت اليونان من الدول الأولى التي أرسلت عمال إنقاذ للمساعدة في انتشال الناجين من تحت الأنقاض بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا هذا الشهر وأسفر عن مقتل أكثر من 42 ألفاً.

وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي في العاصمة اليونانية أثينا «من مصلحة كل من اليونان وتركيا إيجاد طرق لحل الخلافات القائمة بينهما منذ فترة طويلة من خلال الحوار والطرق الدبلوماسية».

ودعا بلينكن الجانبين إلى «عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب أو توجيه عبارات غاضبة من شأنها أن تجعل الأمور أكثر صعوبة».

كان بلينكن قد التقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في العاصمة التركية أنقرة أمس الاثنين.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، في المؤتمر الصحفي مع بلينكن، إن أثينا لا تتوقع أي شيء مقابل الدعم الذي قدمته إلى تركيا والذي تضمن خياما وأسرّة وبطانيات لدعم مئات الآلاف من المشردين.

وقال ديندياس «من واجبنا مساعدة رفقائنا الذين يعانون وسنواصل ذلك».

وأضاف «إذا تحسن مناخ علاقاتنا من خلال التواصل بين المجتمعين، فسيكون لهذا الأمر صدى على المجال السياسي. لكني أكرر أن اليونان لا تسعى إلى مقايضات من الجانب التركي من خلال المساعدات التي تقدمها لضحايا الزلزال».

أخبار ذات صلة
"العمليات المشتركة" تعلن انتقال عملية "الفارس الشهم 2" من مرحلة الاستجابة السريعة إلى مرحلة التعافي
بلينكن: شاهدتُ دماراً مروعاً في تركيا وسنواصل الدعم
المصدر: رويترز
أنتوني بلينكن
تركيا
اليونان
خلافات
آخر الأخبار
سوري يقف أمام خيمته
عربي ودولي
خوفاً من الزلازل.. سوريون يلجأون للخيام طلباً للسلامة
اليوم 15:56
عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير الشؤون الخارجية والهجرة في تونس
الإمارات
عبدالله بن زايد ووزير خارجية أوزبكستان بالإنابة يبحثان هاتفياً علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين
اليوم 15:51
منصور بن زايد : 30 نوفمبر يوم نعبر فيه عن تقديرنا لتضحيات شهداء الوطن الأبرار
الإمارات
منصور بن زايد يستقبل وزير الدفاع الإندونيسي
اليوم 15:48
بالصور.. ساعات من حياة سكان مدينة أوكرانية دمرتها الحرب
عربي ودولي
بالصور.. ساعات من حياة سكان مدينة أوكرانية دمرتها الحرب
اليوم 15:43
«بوذيب» تستقبل آخر خيول مونديال القدرة غداً
الرياضي
«بوذيب» تستقبل آخر خيول مونديال القدرة غداً
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©