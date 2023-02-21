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أوكرانيا تطالب المدارس بالالتزام بالتعليم عن بُعد

جندي أمام مبنى سكني في العاصمة الأوكرانية كييف (أرشيفية)
21 فبراير 2023 20:28

طالبت أوكرانيا المدارس اليوم الثلاثاء باتباع نظام التعليم عن بُعد بين يومي 22 و24 فبرايرتحسبا لاحتمال وقوع ضربات صاروخية روسية في الذكرى الأولى للعملية الروسية التي بدأت 2022.

ونفذت روسيا بانتظام ضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ أكتوبر، وتقول كييف، إن موسكو قد تشن هجمات جديدة في ذكرى بداية الهجوم التي تحل يوم الجمعة.

وأصدرت وزارة التعليم بيانا قالت فيه، إنها أوصت المدارس أن «تحمي حياة وصحة جميع المشاركين في العملية التعليمية كإجراء احترازي قبل الذكرى السنوية».

ودمر الهجوم الروسي مئات المدارس في أوكرانيا.

واضطرت مدارس أخرى كثيرة للمزج بين نظامي التعليم بالحضور الشخصي وعن بعد بسبب مشاكل مثل انقطاع التيار الكهربائي المتكرر نتيجة سلسلة ضربات جوية شنتها موسكو.

ولم يكن الحضور الشخصي مسموحاً في هذا العام الدراسي إلا في المدارس التي لديها مخبأ للحماية من القصف.

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