مالي تحتج على تصريحات لرئيس المجلس الأوروبي

احتجّت حكومة مالي على تصريحات لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال قال فيها إن الدولة المالية في طريقها إلى الانهيار بعد فرط التحالف العسكري مع دول أوروبية ضد الجماعات الإرهابية.
وأفادت وزارة الخارجية المالية، في بيان نُشر على الشبكات الاجتماعية، أنها استدعت القائم بأعمال وفد الاتحاد الأوروبي في مالي باسكال بيرينك.
وأوضحت الوزارة أنها أبلغته "الاحتجاجات الشديدة" في مالي على "التصريحات غير الودية والخاطئة والعدوانية" لشارل ميشال، معتبرة أن هذه التصريحات جزء من "حملة تضليل" جارية ضد مالي.
ولم تحدد الوزارة التصريحات المستهدفة، لكنّ دبلوماسيَين قالا، شرط عدم كشف هويتهما، إنها تشير إلى مقابلة أجراها الأسبوع الماضي رئيس المجلس الأوروبي مع قناة "تي في 5 موند".
وصرّح ميشال وقتها "قرّرت السلطات الانتقالية في مالي، التي وصلت إلى الحكم نتيجة انقلابات، الانفصال إلى حد كبير عن الشركاء التقليديين، خصوصا الأوروبيين، والنتيجة هي دولة في طريق الانهيار، مع احتلال إرهابيين المزيد من المساحات في المنطقة".
أنهى المجلس العسكري، التعاون العسكري ضد الجماعات الإرهابية مع فرنسا وشركائها الأوروبيين.