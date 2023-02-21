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ارتفاع جديد لعدد قتلى الزلزال في تركيا

سيارة محطمة تحت أنقاض زلزال تركيا
21 فبراير 2023 19:29

ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب تركيا، قبل أكثر أسبوعين، إلى 42310 قتيلاً اليوم الثلاثاء.

كانت حصيلة سابقة، أوردتها إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أشارت إلى مقتل 41156 في الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا يوم الاثنين السادس فبراير الجاري.

وبلغت شدته 7.8 درجة على مقياس ريختر وتبعته آلاف الهزات الارتدادية.

وأفادت السلطات التركية بأن ستة أشخاص لقوا حتفهم جراء زلزال جديد هز منطقة الحدود التركية السورية بعد أسبوعين من الزلزال السابق الذي دمر مئات الآلاف من المنازل أو ألحق بها أضراراً.

وكان مركز الزلزال الجديد، الذي وقع أمس الاثنين وبلغت قوته 6.4 درجة، قريباً من مدينة أنطاكية بجنوب تركيا وشعر به البعض في سوريا ومصر ولبنان.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد»، إنه تم تسجيل 90 هزة ارتدادية بعد زلزال الأمس.  

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المصدر: وكالات
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