الأربعاء 22 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

السيسي يؤكد أهمية إيجاد حل قانوني لقضية سد النهضة

السيسي خلال لقائه رئيس أوزبكستان
21 فبراير 2023 19:01

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أهمية إيجاد حل لقضية سد النهضة.

وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضياييف عقب مباحثات الرئيسين اليوم بالقاهرة، إن المباحثات مع نظيره الأوزبكي «شهدت التوافق فى المواقف على أهمية إيجاد حل لأزمة سد النهضة».

وأكد السيسي أن المباحثات أيضاً تناولت «استمرار التعاون والدعم المتبادل في المحافل الدولية»، موجهاً الشكر والتقدير لأوزبكستان لدعمها مصر في الحصول على صفة المراقب في منظمة شينغهاي.

وقال رئيس أوزبكستان: «اتفقنا على زيادة التعاون في المجالات الواعدة كالطاقة والكيماويات»، مشيراً إلى أنهما اتفقا على تعزيز التعاون والتنسيق الشامل.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد ووزير خارجية أوزبكستان بالإنابة يبحثان هاتفياً علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين
الجودو يكثف الإعداد لبطولات طشقند والدوحة وجورجيا
المصدر: وكالات
مصر
عبدالفتاح السيسي
أوزبكستان
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير الشؤون الخارجية والهجرة في تونس
الإمارات
عبدالله بن زايد ووزير خارجية أوزبكستان بالإنابة يبحثان هاتفياً علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين
اليوم 15:51
منصور بن زايد : 30 نوفمبر يوم نعبر فيه عن تقديرنا لتضحيات شهداء الوطن الأبرار
الإمارات
منصور بن زايد يستقبل وزير الدفاع الإندونيسي
اليوم 15:48
بالصور.. ساعات من حياة سكان مدينة أوكرانية دمرتها الحرب
عربي ودولي
بالصور.. ساعات من حياة سكان مدينة أوكرانية دمرتها الحرب
اليوم 15:43
«بوذيب» تستقبل آخر خيول مونديال القدرة غداً
الرياضي
«بوذيب» تستقبل آخر خيول مونديال القدرة غداً
اليوم 15:30
فان دايك: لسنا «روبوتات»!
الرياضي
فان دايك: لسنا «روبوتات»!
اليوم 15:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©