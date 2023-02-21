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عربي ودولي
السيسي يؤكد أهمية إيجاد حل قانوني لقضية سد النهضة
السيسي خلال لقائه رئيس أوزبكستان
21 فبراير 2023 19:01
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أهمية إيجاد حل لقضية سد النهضة.
وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضياييف عقب مباحثات الرئيسين اليوم بالقاهرة، إن المباحثات مع نظيره الأوزبكي «شهدت التوافق فى المواقف على أهمية إيجاد حل لأزمة سد النهضة».
وأكد السيسي أن المباحثات أيضاً تناولت «استمرار التعاون والدعم المتبادل في المحافل الدولية»، موجهاً الشكر والتقدير لأوزبكستان لدعمها مصر في الحصول على صفة المراقب في منظمة شينغهاي.
وقال رئيس أوزبكستان: «اتفقنا على زيادة التعاون في المجالات الواعدة كالطاقة والكيماويات»، مشيراً إلى أنهما اتفقا على تعزيز التعاون والتنسيق الشامل.
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