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«الناتو» يرد على اتهامات روسية بشأن أزمة أوكرانيا

جندي أوكراني في موقع قتالي
21 فبراير 2023 18:56

رد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، على اتهامات روسية للغرب بتصعيد الأزمة الأوكرانية.

وقال، خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، «لا نرى بوادر» على أن روسيا تستعد للسلام.

جاء رد «الناتو» بعد أن اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم، الدول الغربية بمحاولة تدمير روسيا.

من جهة أخرى، أعرب الأمين العام لحلف الناتو عن قلقه من احتمال إمداد الصين روسيا بأسلحة، مكرراً في ذلك الموقف الأميركي.

وأضاف ستولتنبرغ «يتزايد قلقنا من احتمال أن تكون الصين تخطط لتقديم دعم» لروسيا.

من جهته، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن نظيره الصيني وانغ يي أكد له أن الصين لا تزود روسيا بأسلحة ولا تنوي القيام بذلك.

وأوضح «علينا أن نبقى يقظين، لكن بقدر ما أعرف، ليس هناك دليل على أن الصين فعلت ما تؤكد أنها لم تفعله».

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
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ينس ستولتنبرغ
روسيا
حلف شمال الأطلسي
حلف الناتو
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