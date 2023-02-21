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بايدن يشيد بـ«الناتو» ويتعهد بضم أعضاء جدد

جلسة محادثات بين بايدن والرئيس البولندي
21 فبراير 2023 17:51

أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، بحلف شمال الأطلسي (الناتو) الناتو، مضيفاً أنه في أقوى حالاته.

وقال الرئيس الأميركي، خلال محادثات مع نظيره البولندي أندريه دودا في العاصمة البولندية وارسو، «سنعمل على إضافة أعضاء جدد» إلى حلف «الناتو».

وأضاف أن «هناك تحديات علينا أن نواجهها مع بولندا والتغلب عليها»، موضحاً «نؤكد عزمنا على تأمين قوات الناتو وإطلاق شراكة استراتيجية مع بولندا».

وأكد الرئيس الأميركي أن الحلف «أقوى من أي وقت مضى».

وشكر بايدن بولندا على «الدعم لأوكرانيا خاصة من ناحية استقبالها للاجئين».

بدوره، أثنى الرئيس البولندي، خلال جلسة المباحثات، على وجود القوات الأميركية في بلاده.

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المصدر: وكالات
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حلف شمال الأطلسي
جو بايدن
أندريه دودا
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