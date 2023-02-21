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روسيا تطالب أميركا بسحب "جنود وعتاد" الناتو من أوكرانيا

روسيا تطالب أميركا بسحب "جنود وعتاد" الناتو من أوكرانيا
21 فبراير 2023 17:46

استدعت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء السفيرة الأميركية في موسكو لين ترايسي لتسليمها طلبًا للولايات المتحدة بسحب "جنود وعتاد" حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، في إشارة إلى المساعدة العسكرية التي تتلقاها كييف من الدول الغربية.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "لوحظ بشكل خاص أنه من أجل تهدئة الوضع، يتعين على واشنطن اتخاذ خطوات نحو سحب قواتها وعتادها التابع لحلف شمال الأطلسي ووقف نشاطاتها المعادية لروسيا".
ويأتي ذلك بعد لحظات من إلقاء الرئيس فلاديمير بوتين خطابا للأمة اتّهم فيه الغرب باستخدام الصراع في أوكرانيا "للقضاء" على روسيا.
وبحسب بوتين، فإن حلفاء كييف الغربيين وفي مقدّمهم الولايات المتحدة، يتحملون "مسؤولية" تصعيد الحرب في أوكرانيا التي بدأت قبل عام.
كما أشارت الخارجية الروسية في بيانها إلى أن شحنات الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا "تثبت بوضوح زيف وكذب تأكيدات الجانب الأميركي بأن الولايات المتحدة ليست طرفا في النزاع".
كما دعت موسكو واشنطن إلى "تقديم توضيحات بشأن انفجارات خطيَ الغاز نورد ستريم 1 و2 وعدم التدخل في التحقيق الموضوعي لتحديد المسؤولين" عنها.

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