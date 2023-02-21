بوتين يتعهد بتحقيق أهدافه في أوكرانيا ويتوعد الغرب
بوتين خلال خطابه
21 فبراير 2023 17:04
اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب الثلاثاء، بالسعي من خلال النزاع في أوكرانيا "للقضاء" على روسيا، متعهّداً بمواصلة العملية في أوكرانيا وذلك بعد حوالى عام على اندلاعها.
جاء خطاب بوتين عن حال الأمة قبل ساعات من خطاب آخر للرئيس الأميركي جو بايدن الموجود في بولندا بعد زيارة غير مُعلنة إلى أوكرانيا الإثنين، حيث وعد الأوكرانيين بمزيد من الأسلحة.
كذلك، تأتي هذه المبارزة عن بعد غير المسبوقة، والتي تذكّر بأشدّ ساعات الحرب الباردة توتّراً، قبل ثلاثة أيام من الذكرى السنوية لشنّ الهجوم على أوكرانيا الذي تسبّب في أزمة اقتصادية عالمية ودفع الدول الغربية إلى تقديم دعم عسكري قوي لكييف.
وبعدما أكّد بوتين أن هدفه ضمان "أمن" روسيا، تعهّد تحقيق أهداف هذا الهجوم "خطوة بخطوة وبعناية ومنهجية".
وقال إنّ الغرب يريد "إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، أي القضاء علينا مرة واحدة وإلى الأبد"، متهماً واشنطن وحلفاءها الأوروبيين بتحمّل "مسؤولية تأجيج النزاع الأوكراني و(سقوط) ضحاياه".
وأضاف "ولكنّ لا بد أنهم يعرفون أنّه من المستحيل هزيمة روسيا في ساحة المعركة"، قبل أن يشكر "كل الشعب الروسي على شجاعته وتصميمه".
ودعا إلى دقيقة صمت على أرواح العديد من الجنود الروس الذين قُتلوا في أوكرانيا.
وفي إشارة إلى العقوبات الدولية على بلاده، اعتبر بوتين أنّ الغرب "لم يحقّق شيئاً ولن يحقّق شيئاً"، في الوقت الذي قاوم فيه الاقتصاد الروسي بشكل أفضل ممّا توقعه الخبراء.
وقال "لقد حرصنا على استقرار الوضع الاقتصادي وحماية المواطنين"، معتبراً أنّ الغرب فشل في "زعزعة استقرار مجتمعنا".