رئيسة الوزراء الإيطالية تصل إلى كييف

قامت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، بزيارة إلى كييف اليوم الثلاثاء، بحسب ما أعلنه متحدث باسمها عقب وصولها إلى العاصمة الأوكرانية. وأفادت تقارير وسائل الإعلام بأنه من المقرر أن يتم عقد اجتماع بينها وبين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء. وترغب ميلوني في أن تقوم قبل ذلك بزيارة "أماكن رمزية" للمقاومة الأوكرانية.

ويشار إلى أن رحلة ميلوني الأولى إلى كييف كانت متوقعة لبعض الوقت. وكانت ميلوني التقت أمس الاثنين في وارسو بنظيرها البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، والرئيس أندريه دودا. كما تحدثت عبر الهاتف مع الرئيس الأميركي جو بايدن بعد زيارته لكييف، بحسب ما أعلنه مكتبها.