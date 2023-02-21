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بوتين يعلن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة الأسلحة الاستراتيجية والهجومية

بوتين يعلن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة الأسلحة الاستراتيجية والهجومية
21 فبراير 2023 15:18

أعلن الرئيس الروسي فلادمير بوتين في خطابه السنوي أمام الجمعية الاتحادية، اليوم الثلاثاء، تعليق مشاركة روسيا في معاهدة الأسلحة الاستراتيجية والهجومية، بحسب ما ذكرته شبكة "آر تي" العربية اليوم الثلاثاء.

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وقال بوتين: "إذا قامت الولايات المتحدة بإجراء تجارب نووية، فنحن سنقوم بالمثل".  وأضاف" حلف شمال الأطلسي (الناتو) يريد إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا، وبعد ذلك يريد أن يشرف على منشآتنا النووية". وتابع "من المستحيل هزيمة روسيا بساحة المعركة ،وسنتعامل بالشكل المناسب حيال تحويل الصراع إلى مواجهة عالمية". 

المصدر: د ب أ
فلاديمير بوتين
روسيا
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