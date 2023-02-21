بوتين: الغرب يريد "القضاء" على روسيا

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب الثلاثاء في خطابه السنوي للأمة، باستخدام النزاع في أوكرانيا لـ"القضاء" على روسيا، معتبراً أنّ الغربيين يتحمّلون "مسؤولية" التصعيد.
وأكد بوتين أنه مصمّم على مواصلة الهجوم على أوكرانيا، بينما يكافح جيشه منذ أشهر في أوكرانيا، على الرغم من تعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط.
وأمام النخبة السياسية في البلاد وعسكريين، شكر بوتين "كلّ الشعب الروسي على شجاعته وتصميمه". وفي إشارة إلى العقوبات الدولية على بلاده، اعتبر بوتين أنّ الغرب "لم يحقّق شيئاً ولن يحقّق شيئاً"، في الوقت الذي قاوم فيه الاقتصاد الروسي بشكل أفضل ممّا توقعه الخبراء.
وقال "لقد حرصنا على استقرار الوضع الاقتصادي وحماية المواطنين"، معتبراً أنّ الغرب فشل في "زعزعة استقرار مجتمعنا".