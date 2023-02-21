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الرئيس العراقي : نثق بقدرة اللبنانيين على تجاوز المرحلة الراهنة

الرئيس العراقي : نثق بقدرة اللبنانيين على تجاوز المرحلة الراهنة
21 فبراير 2023 14:08

 أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، أهمية توسيع آفاق التعاون بين العراق ولبنان، معبراً عن "الثقة بقدرة اللبنانيين على تجاوز المرحلة الراهنة". وذكرت رئاسة الجمهورية ، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية، استقبل في قصر بغداد، وزير العمل اللبناني مصطفى حسين بيرم والوفد المرافق له".

وأكد الرئيس العراقي خلال اللقاء "عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والتأكيد على ضرورة الإرتقاء بها لتشمل المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية".

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وأضاف أن "العراق يقف إلى جانب لبنان"، مشددا على "أهمية توسيع آفاق التعاون بين العراق ولبنان من خلال تبادل الزيارات والخبرات سيما في مجالات العمل والحماية الاجتماعية والتدريب المهني لما يشكله هذا من أهمية في رفد أسواق العمل بذوي الاختصاص".

وأكد الوزير بيرم أن "العلاقة بين لبنان والعراق حكومة وشعباً هي علاقة تطورت بالتواصل وتأكدت بالظروف الصعبة"، معبراً عن أمله "بتعزيزها لتيسير إجراءات العمل للبنانيين في العراق وللعراقيين في لبنان". وأشار إلى أن "العراق كان ومازال مؤازراً ومسانداً ومتضامناً مع قضايا لبنان المشروعة"، متمنياً "دوام علاقات الأخوة والتعاون الثنائي".

المصدر: د ب أ
العراق
لبنان
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