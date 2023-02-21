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هيئة الكوارث التركية: 90 هزة ارتدادية عقب زلزال هطاي أمس

هيئة الكوارث التركية: 90 هزة ارتدادية عقب زلزال هطاي أمس
21 فبراير 2023 13:06

أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، تسجيل 90 هزة ارتدادية، عقب الزلزال الذي ضرب ولاية هطاي أمس الاثنين بقوة 6.4 درجات، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وبلغت قوة أشد الهزات الارتدادية 5.8 درجات على مقياس ريختر. وأفاد بيان صادر عن "آفاد" اليوم الثلاثاء، بمقتل 6 أشخاص جراء زلزال هطاي، وإصابة 294 شخصا، بينهم 18 في حالة خطيرة، بحسب ما ورد في معلومات صادرة عن وزارة الصحة.

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ولفت البيان إلى إرسال 6 آلاف خيمة ليلا إلى المنطقة من أجل المواطنين، وأكد استمرار إرسال الخيام على مدى اليوم جوا وبرا.

وكان زلزال بقوة 6.4 درجات ضرب منطقة "دفنة" بولاية هطاي التركية (جنوب البلاد) مساء أمس الاثنين، في تمام الساعة 20:04 بالتوقيت المحلي. ويأتي الزلزال الجديد في هطاي بعد أسبوعين من وقوع زلزالين مزدوجين في ولاية قهرمان مرعش (جنوب البلاد) بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات، وطال تأثيرهما الشمال السوري، ما أسفر عن تسجيل خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين. 

المصدر: د ب أ
تركيا
زلزال
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