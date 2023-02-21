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قتلى و500 إصابة حصيلة الزلازل الجديدة في سوريا

أرشيفية
21 فبراير 2023 13:08

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان،اليوم الثلاثاء، بوفاة خمسة مواطنين سوريين بمحافظات سورية مختلفة، نتيجة حالات الخوف الهلع التي حدثت أثناء الزلزالين الأخيرين في تركيا وسوريا مساء أمس الاثنين.

وأشار المرصد، الذي يتخذ من لندن مقراً، في بيان صحفي اليوم، إلى ارتفاع الإصابات إلى مالايقل عن 500 حالة وصلت إلى المستشفيات والنقاط الطبية على خلفية الزلازل.

ولفت إلى أن الإصابات تفاوتت ما بين كسور وجروح ورضوض، نتيجة تساقط أحجار المباني أو نتيجة التدافع، وحالات التوتر.

ووفق المرصد، أثار الزلال الجديد رعب الأهالي، حيث قضى الأهالي ليلتهم في أرصفة الطرقات وفي الشوارع والسيارات والحافلات وبعض الصالات العامة والمدارس والحدائق، خوفاً من حدوث هزات ارتداية قوية أو زلزل جديد، في ظل انخفاض درجات الحرارة والبرد الشديد التي تشهده معظم المناطق السورية.

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المصدر: وكالات
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