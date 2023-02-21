الرئيس الأميركي يصل بولندا بعد زيارة كييف

الرئيس الأميركي يصل إلى مطار عسكري في وارسو ، بولندا
21 فبراير 2023 08:23
وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى بولندا بعد زيارة قصيرة إلى كييف. وقال نائب وزير الخارجية البولندي بيوتر واورزيك لوكالة أنباء" بي إيه بي" البولندية، إن بايدن عبر الحدود الأوكرانية البولندية، ووصل إلى برزيميسل بالقطار.
وكان من المقرر أن يسافر في وقت لاحق إلى وارسو من مطار رزيسزو على متن طائرة "إير فورس وان" الرئاسية. وكان بايدن قد جاء من كييف حيث التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في زيارة شهدت إجراءات أمنية مشددة.
واستغل بايدن الزيارة ليعد كييف بدعم واشنطن المستمر. ومن المقرر أن يقضي بايدن اليومين المقبلين في بولندا حيث سيلتقي الرئيس البولندي أندريه دودا ويلقي خطابا في القلعة الملكية في وارسو قبل الذكرى السنوية الأولى للعمليات الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الجاري.
ويعتزم بايدن لقاء ممثلين عن دول أوروبا الشرقية الأخرى الأعضاء بحلف شمال الأطلسي "الناتو" في وارسو يوم الأربعاء المقبل.