إغلاق مدارس وجامعات لبنان بعد الزلزال الأخير

أعلن وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عباس الحلبي، إغلاق المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة اليوم الثلاثاء، وكلف إداراتها بالكشف الهندسي على مبانيها للتأكد من عدم حدوث تشققات، بعد الهزة الأرضية التي شعر بها اللبنانيون مساء اليوم الاثنين.
وأعلن الحلبي في بيان مساء الاثنين " إغلاق المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة كافة، الثلاثاء، بعد الهزة الأرضية وشعر بها سكان لبنان والمنطقة".
وكلف الوزير المسؤولين عن إدارة كل هذه المؤسسات الرسمية والخاصة، الكشف الهندسي مجدداً على مباني المؤسسات التعليمية كافة، للتأكد من عدم حدوث تشققات أو أخطار على سلامة المباني ، لم تكن ظاهرة في الكشف الأول، ودعاهم إلى الاستعانة بالبلديات ونقابة المهندسين والهيئة العليا للإغاثة، والإبلاغ عن أية إشارات تشكل خطراً على المباني التعليمية.
وكان اللبنانيون قد شعروا مساء الاثنين بهزة أرضية قوية أصابت العديد منهم بالهلع ،حيث تركوا منازلهم وتوجهوا إلى الشوارع.
وفي العاصمة بيروت هرع العديد من المواطنين إلى الشوارع للابتعاد عن المباني. وبعضهم استقلوا سياراتهم مع عائلاتهم وتوقفوا في الشوارع في مناطق بعيدة عن المباني السكنية.
وشهدت الشوارع في مدينة طرابلس شمال لبنان حالة من الهلع وأطلاق رصاص كثيف لتحذير الناس للنزول من المنازل، وإخلاء المباني المرتفعة من ساكينها. وشعر سكان منطقة صور جنوب لبنان بهزة أرضية وهرع بعض الاهالي الذين يقطنون في الطوابق العليا الى الساحات والشوارع خوفاً من هزات ارتدادية أخرى.