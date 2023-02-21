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واشنطن تعلق على موقف مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية

واشنطن تعلق على موقف مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية
21 فبراير 2023 07:47

 تقدمت الولايات المتحدة باقتراح يهدف إلى أن يدين مجلس الأمن الدولي إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية ويشجع بيونج يانج على الانخراط في الدبلوماسية، محذرة من أن عدم استجابة المجلس لمقترحها ينطوي على مخاطر.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد "الحقيقة هي أن أولئك الذين يحمون جمهورية كوريا الديمقراطية (كوريا الشمالية) من عواقب تجاربها الصاروخية التصعيدية يعرضون منطقة آسيا والعالم بأسره لخطر الصراع".
وأضافت لمجلس الأمن "عدم تحرك المجلس.. أمر خطير" واقترحت أن يتبنى بيانا رئاسيا رسميا، وهي خطوة أقل درجة من القرار، للتنديد بتصرف كوريا الشمالية وحثها على انتهاج الدبلوماسية.

وينبغي الاتفاق على مثل هذه البيانات بإجماع الآراء. وكانت آخر مرة اتخذ فيها مجلس الأمن إجراء بشأن كوريا الشمالية عندما تبنى قرارًا بتشديد العقوبات في ديسمبر 2017 بشأن برامج بيونج يانج للصواريخ الباليستية والأسلحة النووية.

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