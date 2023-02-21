الأربعاء 22 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ارتفاع حصيلة فيضانات البرازيل.. ولولا يتفقد المناطق المنكوبة

رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أثناء زيارته مواقع الفيضانات والانهيارات الأرضية في ساو سيباستياو
21 فبراير 2023 07:43

تفقّد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الإثنين المناطق المنكوبة في ولاية ساو باولو (جنوب شرق) حيث خلّفت فيضانات وانهيارات أرضية نجمت عن هطول أمطار غزيرة 40 قتيلاً.

وبعيد تحليقه على متن مروحية فوق المناطق المنكوبة، عقد لولا مؤتمراً صحافياً قال خلاله إنّه "من المهم أن نعمل سوياً أجل الضحايا، وحتى نتمكّن من البدء في إعادة الإعمار".

وأصدر المعهد الوطني للأرصاد الجوية تحذيراً من هطول مزيد من الأمطار الغزيرة على المنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

وفي ساو سيباستياو، المدينة الواقعة على بُعد حوالى 200 كيلومتر من ساو باولو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، اجتاح انهيار أرضي حوالي خمسين منزلاً.
و39 من القتلى الـ40 سقطوا في هذه المدينة الساحلية البالغ عدد سكّانها 90 ألف نسمة.
وحذّرت السلطات من أنّ حصيلة القتلى مرشّحة للارتفاع إذ إنّ 40 شخصاً آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.

وقالت ميشيل سيزار، رئيسة إدارة الإطفاء في ساو باولو، لشبكة "سي إن إن البرازيل" الإخبارية إنّه "حتّى الآن لم يتمّ العثور على حوالي 40 شخصاً".

أما الضحية الوحيدة التي سقطت خارج مدينة ساو سيباستياو فهي طفلة صغيرة قضت في مدينة أوباتوبا الساحلية الواقعة إلى الشمال.

وأظهرت لقطات من ساو سيباستياو بثّتها قنوات التلفزة المحلية وتناقلتها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أحياء بأكملها وقد غمرتها المياه ومنازل دمّرتها انهيارات أرضية وطرقاً سريعة مقطوعة بالأتربة والسيول الوحلية وسيارات سقطت عليها أشجار وأعمدة كهرباء.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في خمس مدن ساحلية اجتاحت الانهيارات الأرضية شبكات الطرق الرئيسية فيها، ممّا جعل الوصول إليها صعباً للغاية.

أخبار ذات صلة
دراسات تحذر من مخاطر غير متوقعة تواجهها القمم الجليدية
24 قتيلاً في فيضانات وانهيارات أرضية بالبرازيل
المصدر: وكالات
الانهيارات الأرضية
الفيضانات
البرازيل
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير الشؤون الخارجية والهجرة في تونس
الإمارات
عبدالله بن زايد ووزير خارجية أوزبكستان بالإنابة يبحثان هاتفياً علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين
اليوم 15:51
منصور بن زايد : 30 نوفمبر يوم نعبر فيه عن تقديرنا لتضحيات شهداء الوطن الأبرار
الإمارات
منصور بن زايد يستقبل وزير الدفاع الإندونيسي
اليوم 15:48
بالصور.. ساعات من حياة سكان مدينة أوكرانية دمرتها الحرب
عربي ودولي
بالصور.. ساعات من حياة سكان مدينة أوكرانية دمرتها الحرب
اليوم 15:43
«بوذيب» تستقبل آخر خيول مونديال القدرة غداً
الرياضي
«بوذيب» تستقبل آخر خيول مونديال القدرة غداً
اليوم 15:30
فان دايك: لسنا «روبوتات»!
الرياضي
فان دايك: لسنا «روبوتات»!
اليوم 15:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©