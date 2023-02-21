قتلى وإصابة 200 في زلزال جديد على الحدود التركية السورية
أشخاص بعد وقوع زلزال في أنطاكيا في مقاطعة هاتاي بتركيا مساء أمس
21 فبراير 2023 07:25
ضرب زلزال آخر المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا، الاثنين بعد أسبوعين فقط من وقوع زلزال أكثر قوة في المنطقة خلف أكثر من 47 ألف قتيل ودمر مئات الآلاف من المنازل أو ألحق بها أضرارا.
وكان مركز الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجة قريبا من مدينة أنطاكيا جنوب تركيا وشعر به سكان في سوريا ومصر ولبنان.
وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات. وقال رئيس بلدية هاتاي، لطفو سافاش، لقناة خبر ترك إنه تلقى تقارير عن أشخاص محاصرين تحت الأنقاض بعد أحدث الهزات.
وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 200 شخص. وفي منطقة سامانداج، سجلت إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) في البلاد مقتل شخص، وقال السكان هناك إن مباني أخرى انهارت لكن معظم سكان المدينة كانوا قد تركوها بالفعل بعد الهزات السابقة. وتراكمت على جانبي الشوارع المهجورة المظلمة أكوام الحطام.
وقالت منى العمر، وهي واحدة من السكان، إنها كانت في خيمة بحديقة في وسط أنطاكيا عندما وقع الزلزال. وأضافت وهي تبكي حاملة طفلها (سبعة أعوام) بين ذراعيها "اعتقدت أن الأرض ستنشق تحت قدمي".
وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارة لأنقرة أن واشنطن ستدعم حليفتها تركيا "طالما اقتضى الأمر"، مع اقتراب انتهاء عمليات الإنقاذ في أعقاب زلزال السادس من فبراير،وما تبعه من هزات ارتداية وتحول التركيز إلى توفير المأوى بشكل عاجل وعمليات إعادة الإعمار.
وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن عدد القتلى جراء الزلزال الذي وقع قبل أسبوعين ارتفع إلى 41156 في تركيا ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع نظرا لأنه حسب المعلومات المتاحة فإن نحو 385 ألف شقة في البلاد دُمرت أو تضررت بشدة ومع بقاء كثيرين في عداد المفقودين.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أعمال البناء لنحو 200 ألف شقة في 11 إقليما متضررا من الزلزال في تركيا ستبدأ الشهر المقبل.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن إجمالي المساعدات الإنسانية الأمريكية لدعم جهود مواجهة كارثة الزلزال في تركيا وسوريا بلغ 185 مليون دولار.
في سوريا، سقط معظم القتلى في الشمال الغربي حيث قالت الأمم المتحدة إن 4525 لقوا حتفهم. ويقول مسؤولون سوريون إن 1414 شخصا لقوا حتفهم جراء الزلزال في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الأسد.