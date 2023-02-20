السعودية ومصر والأردن: استمرار إغاثة المتضررين بسوريا

عواصم (الاتحاد)

أعلنت كل من المملكة العربية السعودية والأردن ومصر، أمس، تعزيز الدعم لصالح متضرري الزلزال في سورين. وكشفت السعودية عن تخصيص مبالغ مالية لمشاريع جديدة ومتنوعة لصالح متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، بقيمة تتجاوز 183 ريال سعودي، فيما أكدت الأردن ومصر إرسال مئات الأطنان من المساعدات إلى سوريا لمواجهة آثار كارثة الزلزال.

وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، خلال منتدى الرياض الدولي الإنساني في دورته الثالثة، اعتماد تخصيص مبالغ مالية لمشاريع جديدة ومتنوعة لصالح متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، بقيمة تتجاوز 183 مليون ريال، حيث يتضمن المشروع الأول إنشاء 3 آلاف وحدة سكنية لإيواء المتضررين من الزلزال، بقيمة 75 مليون ريال، وتضمن المشروع الثاني كفالة الأيتام للمتضررين من الزلزال (مبادرة بسمتهم)، بقيمة 40 مليون ريال، وتضمن المشروع الثالث تنفيذ برنامج تطوعي لصالح المتضررين من الزلزال، بقيمة 18 مليون ريال سعودي، فيما تضمن المشروع الرابع توفير خدمات الرعاية الصحية، بقيمة تتجاوز 17 مليوناً و800 ألف ريال.

وتضمن المشروع الخامس تنفيذ تدخلات المياه والصرف الصحي بقيمة تتجاوز 6 ملايين و500 ألف ريال، فيما تضمن المشروع السادس توفير إمدادات التغذية الأساسية، بقيمة تتجاوز 6 ملايين و500 ألف ريال، وتضمن المشروع السابع الاستجابة الطبية العاجلة لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا، بقيمة تتجاوز 19 مليوناً و800 ألف ريال.

وأعلن الأردن، أمس، مواصلة تسيير قوافل محملة بالمواد الإغاثية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، سنان المجالي، تسيير قافلة مكونة من 7 شاحنات، محملة بمواد إغاثية، لإيصالها للمناطق المتضررة في سوريا.

وقال مسؤول مصري، الاثنين، إن مصر قدمت، أمس، إلى سوريا مئات الأطنان من المساعدات لمواجهة آثار كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد في 6 فبراير. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير أحمد فهمي على فيسبوك: «وصلت الاثنين إلى ميناء اللاذقية السوري سفينة إمداد تابعة للقوات البحرية المصرية محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية، تضامناً مع سوريا وشعبها الشقيق ووقوفاً إلى جانبها في هذه المحنة الإنسانية الأليمة».