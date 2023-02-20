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بلينكن: ندعم تركيا «طالما اقتضى الأمر»

بلينكن: ندعم تركيا «طالما اقتضى الأمر»
21 فبراير 2023 02:09

أنقرة (الاتحاد)

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أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، أن واشنطن ستدعم تركيا «طالما اقتضى الأمر» في أعقاب الزلازل التي هزت البلاد قبل أسبوعين.
وأدلى بلينكن بالتصريحات بعد زيارة، أمس، للمنطقة المنكوبة من الزلزال التي انتهت فيها عمليات الإنقاذ بعد أسبوعين من أسوأ كارثة تضرب تركيا في تاريخها الحديث.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن إجمالي المساعدات الإنسانية الأميركية لدعم جهود الإغاثة من الزلزال في تركيا وسوريا بلغ 185 مليون دولار.
وأنهى بلينكن، أمس، زيارة استغرقت يومين لتركيا، وهذه الزيارة هي الأولى لوزير الخارجية الأميركي إلى تركيا منذ توليه منصبه قبل عامين. وانتهت بعد اجتماع استمرّ حوالي ساعة وربع ساعة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مطار أنقرة.
وخلال اللقاء، أكد بلينكن دعم الولايات المتحدة لتركيا بعد الزلزال ووعد بمواصلة تقديم المساعدة، وفقاً لما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس.

أنتوني بلينكن
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