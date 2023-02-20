الثلاثاء 21 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مقتل وإصابة 11 عراقياً بهجوم مسلح في «ديالى»

أرشيفية
21 فبراير 2023 02:12

هدى جاسم (بغداد)

أخبار ذات صلة
العراق: انتصرنا على الإرهاب و«داعش» انتهى
العراق.. تحذيرات من عزوف كبير عن المشاركة بالانتخابات

قتل 8 أشخاص وأُصيب 3 آخرون بجراح مختلفة جراء هجوم مسلح أمس، شمال شرق محافظة ديالى العراقية. 
وأكد مصدر أمني بالمحافظة في تصريح له أن مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة مدنية فتحوا النار من أسلحة خفيفة ومتوسطة على عدد من المزارعين في قرية «البوبالي» التابعة لقضاء «الخالص» شمال شرق مدينة بعقوبة، ما أسفر عن مقتل 8 من المزارعين بينهم امرأتان وطفل على الفور وإصابة 3 آخرين بجراح متفاوتة. 
على صعيد متصل، شهدت محافظة ديالى أمس، إصابة اثنين من عناصر الجيش إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهما في أطراف بحيرة «حمرين» شمال شرق المحافظة.
وفي سياق آخر، نفى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس، صحة ما تردد عن فرض الإدارة الأميركية شروطاً سياسية على بغداد مقابل دعمها اقتصادياً في ملف الضوابط الجديدة للتحويلات المالية للدولار الذي سبب أخيراً أزمة في سعر صرف الدينار العراقي. 
وقال الوزير في مؤتمر صحفي، إن زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة كانت مخصصة في معظمها للملف الاقتصادي بكل تفرعاته بما فيها التبادل التجاري والطاقة والغاز والنفط والكهرباء والطاقة البديلة، وانهم التقوا هناك بممثلين عن البنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركية.

ديالى
محافظة ديالى
العراق
آخر الأخبار
أشخاص بعد وقوع زلزال في أنطاكيا في مقاطعة هاتاي بتركيا مساء أمس
عربي ودولي
قتلى وإصابة 200 في زلزال جديد على الحدود التركية السورية
اليوم 07:25
بتوجيهات محمد بن راشد.. 37 طناً من المواد الإغاثية لسوريا
الإمارات
بتوجيهات محمد بن راشد.. 37 طناً من المواد الإغاثية لسوريا
اليوم 02:24
مسؤولون ومشاركون: «نافدكس 2023» منصة لعرض أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية البحرية
الإمارات
مسؤولون ومشاركون: «نافدكس 2023» منصة لعرض أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية البحرية
اليوم 02:24
برعاية الشيخة فاطمة.. «القمة العالمية للمرأة» تنطلق اليوم في أبوظبي
الإمارات
برعاية الشيخة فاطمة.. «القمة العالمية للمرأة» تنطلق اليوم في أبوظبي
اليوم 02:24
حامد بن زايد يتفقد إحدى القطع المشاركة خلال جولته في المعرض (تصوير: عبدالله النيادي وراشد المنصوري)
الإمارات
حامد بن زايد: «نافدكس» منصة عالمية متخصصة للشركات الوطنية والدولية
اليوم 02:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©