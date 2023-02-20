مقتل وإصابة 11 عراقياً بهجوم مسلح في «ديالى»

هدى جاسم (بغداد)

قتل 8 أشخاص وأُصيب 3 آخرون بجراح مختلفة جراء هجوم مسلح أمس، شمال شرق محافظة ديالى العراقية.

وأكد مصدر أمني بالمحافظة في تصريح له أن مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة مدنية فتحوا النار من أسلحة خفيفة ومتوسطة على عدد من المزارعين في قرية «البوبالي» التابعة لقضاء «الخالص» شمال شرق مدينة بعقوبة، ما أسفر عن مقتل 8 من المزارعين بينهم امرأتان وطفل على الفور وإصابة 3 آخرين بجراح متفاوتة.

على صعيد متصل، شهدت محافظة ديالى أمس، إصابة اثنين من عناصر الجيش إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهما في أطراف بحيرة «حمرين» شمال شرق المحافظة.

وفي سياق آخر، نفى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس، صحة ما تردد عن فرض الإدارة الأميركية شروطاً سياسية على بغداد مقابل دعمها اقتصادياً في ملف الضوابط الجديدة للتحويلات المالية للدولار الذي سبب أخيراً أزمة في سعر صرف الدينار العراقي.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي، إن زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة كانت مخصصة في معظمها للملف الاقتصادي بكل تفرعاته بما فيها التبادل التجاري والطاقة والغاز والنفط والكهرباء والطاقة البديلة، وانهم التقوا هناك بممثلين عن البنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركية.