اليمن.. ضبط شحنة أسلحة مهربة للميليشيات

عدن (الاتحاد)

ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز، جنوبي غرب اليمن، شحنة أسلحة مهربة كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وقالت شرطة تعز: إن أفراد نقطة «الشراجة» التابعة لقوات شرطة الدوريات وأمن الطرق تمكنت من ضبط شحنة من الأسلحة المهربة.

وأشارت إلى أن الشحنة المهربة تحتوي على 22 قطعة سلاح، وأكثر من 30 صفيحة ذخيرة متنوعة، بجانب أسلحة أخرى كانت على متن سيارة في طريقها إلى مدينة «المخا».

وأكدت الشرطة أنه جرى ضبط سائق السيارة وإيداعه الحجز تمهيداً لتسليمه إلى جهة الاختصاص.

يأتي ذلك بالتزامن مع ضبط الأجهزة الأمنية اليمنية في محافظة لحج، جنوبي البلاد، شحنة أسلحة خفيفة ومتوسطة، كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي.

وخلال الفترة الأخيرة، أعلنت القوات البحرية الأميركية والبريطانية وكذلك الفرنسية عن ضبط عدد من السفن المحملة بالسلاح في طريقها إلى ميليشيات الحوثي الإرهابية.