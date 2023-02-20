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الاتحاد الأوروبي يقدم 206 ملايين دولار لليمن

الاتحاد الأوروبي يقدم 206 ملايين دولار لليمن
21 فبراير 2023 02:12

بروكسل (الاتحاد)

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أعلنت المفوضية الأوروبية منح أكثر من 193 مليون يورو لليمن. 
وقال بيان للمفوضية في بروكسل إنّ التمويل الذي أعلنه المفوض يانيز لينارسيتش خلال منتدى الرياض الإنساني الدولي، سيمنح المساعدة المنقذة للحياة للفئات الأكثر ضعفاً.
وسيتم توفير 136 مليون يورو من هذا المبلغ لشركاء الاتحاد الأوروبي في المجال الإنساني، مثل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، للمساعدة في تلبية الاحتياجات الناشئة الناتجة عن العنف المستمر والكوارث المفاجئة.
وتشمل الأنشطة التي يمولها الاتحاد الأوروبي المساعدات الصحية والتغذوية والغذائية، فضلاً عن المياه والصرف الصحي لمنع سوء التغذية وانتقال الأوبئة.
وتم تخصيص 55 مليون يورو من المساعدات الإنمائية لدعم الأمن الغذائي وسبل العيش لتلبية احتياجات الأمن الغذائي العاجلة، فضلاً عن التنمية طويلة الأجل والاعتماد على الذات.
ويهدف إلى مساعدة اليمنيين على كسب العيش وإنتاج الغذاء محلياً كجزء من الانتقال إلى نظام غذائي مرن ومستدام.
وتشير التقديرات إلى أن 21.6 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، ويتزايد عدد الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة مع وجود 13.4 مليون شخص، بما في ذلك أكثر من 4.3 مليون نازح داخلياً، في حاجة ماسة.

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