تونس.. الغنوشي يمثل مجدداً اليوم أمام القضاء

تونس (الاتحاد)

يمثل اليوم الثلاثاء، راشد الغنوشي، زعيم حركة «النهضة» الإخوانية أمام القضاء التونسي للتحقيق بقضايا تتعلق بالإرهاب.

وأوضح مصدر قضائي، أن قاضي التحقيق بـ«قطب الإرهاب» يعتزم سماع أقوال الغنوشي بشأن ما ورد في شريط مسجل يتضمن حواراً دار بين زعيم الحركة الإخوانية وعناصر من تنظيم «أنصار الشريعة» الإرهابي. و«أنصار الشريعة» تنظيم محظور في تونس اغتال القياديين شكري بلعيد، ومحمد البراهمي عام 2013. وكانت السلطات القضائية قد حددت جلسة سابقة للاستماع لأقوال الغنوشي، لكنه تغيب عن تلك الجلسة بذريعة «أسباب صحية».

وقال المصدر القضائي، إنه في حال تغيب الغنوشي مجدداً عن جلسة التحقيق سيصدر قاضي التحقيق مذكرة توقيف بحقه.

وتربط هيئة الدفاع عن شكري بلعيد والبراهمي بين «أنصار الشريعة» وحركة «النهضة»، وتعتقد أن جماعة «الإخوان» ضالع في جريمتي الاغتيال.

وسبق للغنوشي أن مثل أمام القضاء على ذمة قضايا إرهابية، منها «التسفير إلى بؤر التوتر»، وقضية «جمعية نماء».

وكشف خبراء ومحللون سياسيون تونسيون عن ممارسات حركة «النهضة»، خلال «العشرية السوداء»، هي أساس المشكلات التي تعيشها البلاد والتي تسعى من خلالها إلى تأليب الرأي العام ضد الإصلاحات التي يتخذها الرئيس قيس سعيد.

وأوضح المحلل السياسي التونسي صلاح الدين الجورشي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الهجرة غير الشرعية تشكل ورقة مهمة تستعملها حركة «النهضة» ضد السلطات الرسمية، رغم فشلها في حل هذه القضية خلال فترة توليها السلطية، مشيراً إلى أن الحركة تستغل ضحايا الهجرة في محاولة للتأثير على شرعية الرئيس قيس سعيد.

بدوره، اعتبر عضو المكتب السياسي لـ«حركة الشعب» الدكتور محمد بوشنيبة أن حركة «النهضة» الإخوانية أبرز المتضررين من مسار 25 يوليو الذي أطلقه الرئيس التونسي، والذي بدأه بإخراج الحركة من السلطة بعد «العشرية السوداء» وإلغاء تكلفة الامتيازات التي كانت تتمتع بها، لذلك تستخدم الحركة كافة السبل في محاولة لتشويه صورة الرئيس، رغم أن الأزمات التي تعيشها البلاد الآن هي نتاج حكمها خلال «العشرية السوداء».

وأضاف بوشنيبة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن «حركة النهضة عندما تقدمت للانتخابات التشريعية عام 2011، وعدت بتشغيل 400 ألف شاب لكن الذي حدث العكس تماماً، حيث زادت نسبة البطالة، ولم يجد الشباب إلا الوعود الزائفة، فاتجهوا للهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت».

في السياق، أكد المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن حركة «النهضة» لا تكتفي باستغلال حوادث الهجرة فقط للتأثير على الرأي العام، بل تستغل أيضاً كل ما يحصل من أزمات مصطنعة، مثل قلة المواد الغذائية أو الاضطراب في توزيعها والتضخم والبطالة، حيث تعمل على توظيف هذه القضايا للضغط على الرئيس قيس سعيد والعمل على صناعة رأي عام مُعاد ضده في الداخل والخارج».