«التسامح والسلام» و«القومي المصري» يوقعان مذكرة تقاهم

القاهرة (الاتحاد)

وقع معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام ومعالي الدكتورة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، مذكرة تفاهم وعمل مشترك بهدف تعزيز العلاقات ووضع إطار للتعاون بين الجانبين لنشر ثقافة التسامح والسلام ودعم جهود حقوق الإنسان في المنطقة والعالم.

واستعرض الجروان ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان المصري خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، أبرز الجهود المبذولة من قبل المجلس العالمي للتسامح والسلام لدعم قيم وثقافة المحبة والسلام والتسامح حول العالم.

كما قدم شرحاً لأهم المبادرات والمشروعات التي يشارك المجلس في تفعيلها بمختلف دول العالم بهدف تعزيز التعايش السلمي والتسامح، مشيداً بدور المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، في دعم حقوق الإنسان في مصر والعالم.

وشملت المذكرة بنوداً للتعاون من أجل نشر ثقافتي حقوق الإنسان والتسامح والسلام وتعزيزهما وحمايتهما، والتعاون في مجال تطوير ودعم مقررات حقوق الإنسان لطلاب المدارس إضافة إلى التعاون في مجال تقديم برامج ماجستير التسامح والسلام وحقوق الإنسان، وعقد ندوات مشتركة هادفة إلى نشر قيم التسامح والسلام ومبادئ حقوق الإنسان في المنطقة والعالم.