الثلاثاء 21 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

«التسامح والسلام» و«القومي المصري» يوقعان مذكرة تقاهم

«التسامح والسلام» و«القومي المصري» يوقعان مذكرة تقاهم
21 فبراير 2023 02:12

القاهرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تفاهم بين «مجلس التوازن» و «التسليح االمصرية»
السعودية ومصر والأردن: استمرار إغاثة المتضررين بسوريا

وقع معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام ومعالي الدكتورة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، مذكرة تفاهم وعمل مشترك بهدف تعزيز العلاقات ووضع إطار للتعاون بين الجانبين لنشر ثقافة التسامح والسلام ودعم جهود حقوق الإنسان في المنطقة والعالم.
واستعرض الجروان ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان المصري خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، أبرز الجهود المبذولة من قبل المجلس العالمي للتسامح والسلام لدعم قيم وثقافة المحبة والسلام والتسامح حول العالم.
كما قدم شرحاً لأهم المبادرات والمشروعات التي يشارك المجلس في تفعيلها بمختلف دول العالم بهدف تعزيز التعايش السلمي والتسامح، مشيداً بدور المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، في دعم حقوق الإنسان في مصر والعالم.
وشملت المذكرة بنوداً للتعاون من أجل نشر ثقافتي حقوق الإنسان والتسامح والسلام وتعزيزهما وحمايتهما، والتعاون في مجال تطوير ودعم مقررات حقوق الإنسان لطلاب المدارس إضافة إلى التعاون في مجال تقديم برامج ماجستير التسامح والسلام وحقوق الإنسان، وعقد ندوات مشتركة هادفة إلى نشر قيم التسامح والسلام ومبادئ حقوق الإنسان في المنطقة والعالم.

أحمد الجروان
المجلس العالمي للتسامح والسلام
مصر
آخر الأخبار
أشخاص بعد وقوع زلزال في أنطاكيا في مقاطعة هاتاي بتركيا مساء أمس
عربي ودولي
قتلى وإصابة 200 في زلزال جديد على الحدود التركية السورية
اليوم 07:25
بتوجيهات محمد بن راشد.. 37 طناً من المواد الإغاثية لسوريا
الإمارات
بتوجيهات محمد بن راشد.. 37 طناً من المواد الإغاثية لسوريا
اليوم 02:24
مسؤولون ومشاركون: «نافدكس 2023» منصة لعرض أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية البحرية
الإمارات
مسؤولون ومشاركون: «نافدكس 2023» منصة لعرض أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية البحرية
اليوم 02:24
برعاية الشيخة فاطمة.. «القمة العالمية للمرأة» تنطلق اليوم في أبوظبي
الإمارات
برعاية الشيخة فاطمة.. «القمة العالمية للمرأة» تنطلق اليوم في أبوظبي
اليوم 02:24
حامد بن زايد يتفقد إحدى القطع المشاركة خلال جولته في المعرض (تصوير: عبدالله النيادي وراشد المنصوري)
الإمارات
حامد بن زايد: «نافدكس» منصة عالمية متخصصة للشركات الوطنية والدولية
اليوم 02:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©