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الاتحاد الأفريقي ينظم مؤتمراً للمصالحة الوطنية بشأن ليبيا

موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
21 فبراير 2023 02:12

حسن الورفلي (بنغازي)

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الاتحاد الإفريقي يعتزم تنظيم مؤتمر بشأن ليبيا

أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، أن الاتحاد الأفريقي سينظم مؤتمراً للمصالحة الوطنية بشأن ليبيا، في أحدث جهد لكسر الجمود السياسي واستعادة الاستقرار في البلاد. وقال فكي محمد، في ختام قمة الاتحاد الأفريقي التي انعقدت ليومين في إثيوبيا إن اجتماعاً تحضيرياً لمؤتمر المصالحة عُقد مؤخراً في العاصمة الليبية طرابلس.
وأضاف محمد للصحفيين: «التقينا بمختلف الأطراف ونعمل معهم لتحديد موعد ومكان المؤتمر الوطني الذي سيُعقد برئاسة لجنة رفيعة المستوى من الاتحاد الأفريقي يترأسها رئيس جمهورية الكونجو دينيس ساسو نغيسو». وجاء إعلان محمد عقب اجتماع اللجنة رفيعة المستوى من الاتحاد الأفريقي حول ليبيا.
وقدم الرئيس نغيسو، الذي يترأس اللجنة، تقريره إلى زعماء الاتحاد الأفريقي، الذين تبنوا فكرة تنظيم مؤتمر وطني شاملة للمصالحة. وقال إنه «متفائل بشأن عملية السلام».
ومنذ مطلع 2022، تعاني ليبيا أزمة سياسية نتيجة صراع بين حكومتين، الأولى كلفها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، والثانية معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.

الاتحاد الأفريقي
ليبيا
الأزمة الليبية
مفوضية الاتحاد الأفريقي
موسى فكي
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