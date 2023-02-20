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مقتل 26 إرهابياً في الصومال

أرشيفية
21 فبراير 2023 02:12

مقديشو (الاتحاد)

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أعلن الجيش الصومالي أمس، مقتل 26 إرهابياً من حركة «الشباب» بعملية أمنية جنوب البلاد. وقال الرائد آزم جيله علي، أحد الضباط المسؤولين عن العملية، لوسائل إعلام حكومية، إن القوات العسكرية استهدفت مواقع للمسلحين ودمرت مخابئ الإرهابيين بين منطقتي «عيل بعد» و«رونيرغود» في منطقة شبيلي الوسطى.
وكانت «رونيرغود» من بين المناطق التي سيطرت عليها حركة «الشباب» لفترة طويلة قبل أن تطردها القوات الحكومية قبل 3 أشهر. وأعلنت الحكومة الصومالية، الخميس الماضي، أن جنودها بدعم من شركاء دوليين ومسلحين محليين، قتلت أكثر من 350 من مقاتلي «الشباب» في عمليات مختلفة في مناطق جنوب ووسط البلاد.
وبحسب مسؤولين صوماليين، فقد نفذ الجيش الصومالي عمليات في ولايات هيرشبيلى، غلمدغ وجوبالاند.  

الصومال
الجيش الصومالي
حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
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