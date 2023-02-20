الاتحاد الأوروبي يطلق مهمة للشراكة العسكرية مع النيجر

بروكسل (وكالات)

أطلق المجلس الأوروبي، أمس، بعثة شراكة عسكرية لسياسة الأمن والدفاع المشتركة في النيجر. وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل في بيان، إن الإجراء اتخذ لدعم البلاد في حربها ضد الجماعات المسلحة الإرهابية.

وأوضحوا أن الهدف من بعثة الشراكة، التي أنشئت رسميًا في 12 ديسمبر 2022 بناءً على طلب السلطات النيجيرية، هو تعزيز قدرة القوات المسلحة النيجرية على احتواء التهديد الإرهابي وحماية السكان في البلاد وضمان بيئة آمنة ومأمونة وفقًا لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وستدعم البعثة إنشاء مركز تدريب الفنيين في القوات المسلحة، وتقديم المشورة والتدريب عند الطلب إلى المتخصصين في القوات المسلحة النيجرية، ودعم إنشاء كتيبة جديدة لدعم الاتصالات والقيادة.