الثلاثاء 21 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الاتحاد الأوروبي يطلق مهمة للشراكة العسكرية مع النيجر

الاتحاد الأوروبي يطلق مهمة للشراكة العسكرية مع النيجر
21 فبراير 2023 02:12

بروكسل (وكالات)

أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يقدم 206 ملايين دولار لليمن
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون في بروكسل

أطلق المجلس الأوروبي، أمس، بعثة شراكة عسكرية لسياسة الأمن والدفاع المشتركة في النيجر. وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل في بيان، إن الإجراء اتخذ لدعم البلاد في حربها ضد الجماعات المسلحة الإرهابية.
وأوضحوا أن الهدف من بعثة الشراكة، التي أنشئت رسميًا في 12 ديسمبر 2022 بناءً على طلب السلطات النيجيرية، هو تعزيز قدرة القوات المسلحة النيجرية على احتواء التهديد الإرهابي وحماية السكان في البلاد وضمان بيئة آمنة ومأمونة وفقًا لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وستدعم البعثة إنشاء مركز تدريب الفنيين في القوات المسلحة، وتقديم المشورة والتدريب عند الطلب إلى المتخصصين في القوات المسلحة النيجرية، ودعم إنشاء كتيبة جديدة لدعم الاتصالات والقيادة.

الاتحاد الأوروبي
النيجر
الجماعات الإرهابية
الجماعات المسلحة
آخر الأخبار
أشخاص بعد وقوع زلزال في أنطاكيا في مقاطعة هاتاي بتركيا مساء أمس
عربي ودولي
قتلى وإصابة 200 في زلزال جديد على الحدود التركية السورية
اليوم 07:25
بتوجيهات محمد بن راشد.. 37 طناً من المواد الإغاثية لسوريا
الإمارات
بتوجيهات محمد بن راشد.. 37 طناً من المواد الإغاثية لسوريا
اليوم 02:24
مسؤولون ومشاركون: «نافدكس 2023» منصة لعرض أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية البحرية
الإمارات
مسؤولون ومشاركون: «نافدكس 2023» منصة لعرض أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية البحرية
اليوم 02:24
برعاية الشيخة فاطمة.. «القمة العالمية للمرأة» تنطلق اليوم في أبوظبي
الإمارات
برعاية الشيخة فاطمة.. «القمة العالمية للمرأة» تنطلق اليوم في أبوظبي
اليوم 02:24
حامد بن زايد يتفقد إحدى القطع المشاركة خلال جولته في المعرض (تصوير: عبدالله النيادي وراشد المنصوري)
الإمارات
حامد بن زايد: «نافدكس» منصة عالمية متخصصة للشركات الوطنية والدولية
اليوم 02:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©