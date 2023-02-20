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استئناف مفاوضات تمديد «مبادرة الحبوب» بين أوكرانيا وروسيا قريباً

استئناف مفاوضات تمديد «مبادرة الحبوب» بين أوكرانيا وروسيا قريباً
21 فبراير 2023 02:12

موسكو (وكالات)

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ذكرت تقارير إخبارية روسية، أمس، أن مفاوضات تمديد استئناف «اتفاق الحبوب» ستشهد مرحلة نشطة خلال أيام. وقالت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء: إن المفاوضات ستدخل مرحلة نشطة هذا الأسبوع، غير أنها «لن تكون سهلة». 
في سياق متصل، قال مصدر مطلع على المفاوضات المتعلقة بالاتفاق: «إن تركيا وروسيا قد تبحثان اتفاقاً للحبوب على أعلى مستوى في القريب المنظور، دون أن يحدد موعداً محدداً لهذه المفاوضات». 
وكانت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة قد وقعت في 22 يوليو الماضي على وثيقتين مترابطتين حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود. 

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