إغلاق المعبر الحدودي الرئيس بين باكستان وأفغانستان

كابول (وكالات)

قال مسؤولون من باكستان وأفغانستان، إن المعبر الحدودي الرئيس بين البلدين أُغلق أمس، فيما سمع دوي إطلاق نار بالقرب من نقطة العبور الحدودية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت السلطات الأفغانية أو الباكستانية قد أغلقت معبر «تورخم» الحدودي القريب من ممر خيبر، لكن الإغلاق يأتي بعد تدهور حاد في العلاقات بين حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان، وباكستان. وقال متحدث باسم شرطة حكومة طالبان: «الحدود مغلقة وسننشر التفاصيل في وقت لاحق». وذكرت وسائل إعلام أن المعبر أُغلق مساء أمس الأول، لكنها لم تذكر سبباً.

ومعبر تورخم الحدودي هو نقطة العبور الرئيسة للمسافرين والبضائع بين باكستان وأفغانستان، وهي دولة حبيسة لا تطل على مسطحات مائية.