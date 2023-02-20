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هزة أرضية تضرب لبنان والسكان يهرعون إلى الشوارع

من زلزال تركيا (أرشيفية)
21 فبراير 2023 00:09

شعر اللبنانيون، مساء اليوم الاثنين، بهزة أرضية قوية أصابت العديد منهم بالهلع، حيث تركوا منازلهم وتوجهوا إلى الشوارع.

وفي العاصمة بيروت، هرع العديد من المواطنين إلى الشوارع للابتعاد عن المباني.

وبعضهم استقلوا سياراتهم مع عائلاتهم وتوقفوا في الشوارع في مناطق بعيدة عن المباني السكنية.

وشهدت الشوارع في مدينة طرابلس شمال لبنان حالة من الهلع وإطلاق رصاص كثيف لتحذير الناس للنزول من المنازل، وإخلاء المباني المرتفعة من ساكنيها.

وشعر سكان منطقة صور جنوب لبنان بهزة أرضية وهرع بعض الأهالي الذين يقطنون في الطوابق العليا الى الساحات والشوارع خوفاً من هزات ارتدادية أخرى.

وتحدثت معطيات أن الهزة مركزها الحدود السورية التركية وبلغت قوتها 3ر6 درجات على مقياس ريختر.

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