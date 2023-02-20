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زلزال جديد في تركيا.. ذعر وانهيار مبانٍ

من تركيا
20 فبراير 2023 23:34

ضرب زلزالان جديدان بقوة 6,4 و5,8 درجة مساء الاثنين محافظة هاتاي الواقعة في جنوب تركيا والأكثر تضرراً من زلزال السادس من فبراير الذي خلّف أكثر من 41 ألف قتيل في البلاد، وفق هيئة إدارة الكوارث التركية «أفاد».

وعبر تويتر دعت «أفاد» السكان إلى الابتعاد من الساحل في إجراء احترازي، محذّرة من مخاطر ارتفاع مستوى البحر.

وتقع محافظة هاتاي على ضفاف البحر المتوسط على غرار مدينة انطاكية وميناء الإسكندرونة.

وحددت «أفاد» مركز الزلزال الأول في بلدة دفنة، لافتة إلى أنه سجل في الساعة 20,04 (17,04 ت غ). وشعرت به فرق فرانس برس بقوة في أنطاكية وأضنة على بعد مئتي كلم شمالاً.

هذا الزلزال أعقبه بعد ثلاث دقائق زلزال آخر بقوة 5,8 درجة ضرب مدينة السويدية الساحلية الواقعة جنوب انطاكية، وفق «افاد» التي حذّرت من «ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار يصل إلى 50 سنتيمتراً».

وأفاد مراسلو وكالة «فرانس برس» بأن سكان محافظة حلب الواقعة في شمال غرب سوريا شعروا بالزلزالين اللذين تسببا بحالات ذعر وخروج إلى الشوارع.

وأفاد مصوّر «فرانس برس» بانهيار أقسام من مبان متضرّرة. في أنطاكية، أثار الزلزال حالة من الذعر بين السكان، وتسبب بارتفاع سحب من الغبار في المدينة المدمرة.

وقال عامل إغاثة لـ«فرانس برس»: «هذا وقع للتو»، في إشارة إلى بقايا مبنى منهار.

وأفاد مراسل لـ«فرانس برس» بمشاهدة وسماع انهيار جدران مبان تضررت بشدة أصلاً، وأشخاصاً يستغيثون بعد إصابتهم على ما يبدو. علي الذي يقيم منذ 12 عاماً في أنطاكية لا يزال يبحث عن جثث شقيقته وعائلتها، وعن جثث عائلة صهره التي فقد أفرادها منذ 14 يوماً.

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