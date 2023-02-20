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الأكثر شدة منذ «الكارثة».. زلزال جديد يضرب تركيا

الأكثر شدة منذ «الكارثة».. زلزال جديد يضرب تركيا
20 فبراير 2023 21:40

ضرب زلزال بقوة 6,4 درجات مساء الاثنين محافظة هاتاي في جنوب تركيا، هو الأكثر شدة منذ زلزال السادس من فبراير الذي خلف أكثر من 41 الف قتيل في تركيا، وفق ما نقلت هيئة إدارة الكوارث التركية (أفاد).

وحددت "أفاد" مركز الزلزال في بلدة دفنة، لافتة الى أنه سجل في الساعة 20,04 (17,04 ت غ). وشعرت به فرق فرانس برس في أنطاكية وأضنة على بعد مئتي كلم شمالا.

 

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