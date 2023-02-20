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ملك السويد يخضع لعملية جراحية ناجحة في القلب

ملك السويد كارل السادس عشر جوستاف
20 فبراير 2023 20:02

خضع ملك السويد كارل السادس عشر جوستاف 76 عاماً لعملية جراحية ناجحة في القلب صباح اليوم الاثنين.

وقالت العائلة المالكة السويدية في بيان لها اليوم الاثنين، إن العملية الجراحية سارت وفقاً للخطة، وإن الملك في حالة جيدة.

وقالت العائلة، إن الملك تقدم بشكره للمشاعر الدافئة والدعم الذي تلقاه وللطاقم الطبي السويدي.

ولم يكشف البيان عن الغرض الدقيق من العملية، لكنه قال إن الأطباء استخدموا تقنية القسطرة للعمل حول قلبه.

ومن المقرر أن يحتفل كارل السادس عشر جوستاف بمرور 50 عاماً على اعتلائه العرش السويدي في أواخر الصيف المقبل.

وتم تأجيل الالتزامات المقبلة للملك قبل إجراء العملية وحتى ربيع هذا العام للسماح للملك بالراحة والتعافي.

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المصدر: وكالات
كارل السادس عشر غوستاف
القلب
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