بلينكن يؤكد لأردوغان دعم واشنطن لأنقرة

أنهى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين زيارة استغرقت يومين لتركيا، أظهر خلالها دعم الولايات المتحدة للبلاد في مواجهة الزلزال المدمّر الذي طالها.
هذه الزيارة هي الأولى لوزير الخارجية الأميركي إلى تركيا منذ توليه منصبه قبل عامين. وانتهت بعد اجتماع استمرّ حوالي ساعة وربع ساعة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مطار أنقرة.
وخلال اللقاء، أكد بلينكن دعم الولايات المتحدة لتركيا بعد الزلزال ووعد بمواصلة تقديم المساعدة، وفقاً لما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس.
كذلك، ناقش المسؤولان دعم أوكرانيا وشدّدا على العمل «من قرب» في مجموعة من القضايا الثنائية، بينها الدفاع والطاقة والتجارة.
وتعترف الولايات المتحدة بدور بنّاء لتركيا الحليفة في إطار التوترات الجيوسياسية الأخيرة، فمنذ بداية النزاع في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، عرضت أنقرة - التي تتمتع بعلاقات جيدة مع كييف وموسكو - وساطتها لإنهائه.